Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что украинский персонал, выполняющий жизненно важные задачи на захваченной россиянами Запорожской АЭС, находится под постоянным давлением.
Украинский персонал на ЗАЭС выполняет повседневную работу в условиях высокого и непрерывного стресса, сообщили в пресс-службе МАГАТЭ.
"Украинский персонал выполняет свои жизненно важные задачи под постоянным давлением. Это может повлиять на ядерную безопасность и увеличить риск ядерной аварии, и это должно быть прекращено", – подчеркнул Гросси.
Гендиректор МАГАТЭ добавил, что ситуацию осложняет то, что теперь сотрудники агентства сталкиваются с противоречивыми инструкциями о том, как управлять станцией.
Ситуация на ЗАЭС: что известно
Аналитики Института изучения войны предполагают, что российские оккупанты создают условия для того, чтобы немедленно перевести Запорожскую АЭС в электросеть Российской Федерации.
Ранее в "Энергоатоме" заявляли, что российские оккупанты попытаются подключить Запорожскую атомную электростанцию к временно оккупированным Крыму и Донбассу.
Кроме того, российские оккупанты усиливают давление на персонал и агитируют его к сотрудничеству с "Росатомом". Отмечается, что оккупанты не оставляют попыток заставить работников ЗАЭС подписать контракты с "Росатомом" и придумывают все новые средства склонить людей к сотрудничеству.
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