Украинский персонал на ЗАЭС выполняет работу в условиях высокого стресса.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что украинский персонал, выполняющий жизненно важные задачи на захваченной россиянами Запорожской АЭС, находится под постоянным давлением.

Украинский персонал на ЗАЭС выполняет повседневную работу в условиях высокого и непрерывного стресса, сообщили в пресс-службе МАГАТЭ.

"Украинский персонал выполняет свои жизненно важные задачи под постоянным давлением. Это может повлиять на ядерную безопасность и увеличить риск ядерной аварии, и это должно быть прекращено", – подчеркнул Гросси.

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Гендиректор МАГАТЭ добавил, что ситуацию осложняет то, что теперь сотрудники агентства сталкиваются с противоречивыми инструкциями о том, как управлять станцией.

Ситуация на ЗАЭС: что известно

Аналитики Института изучения войны предполагают, что российские оккупанты создают условия для того, чтобы немедленно перевести Запорожскую АЭС в электросеть Российской Федерации.

Ранее в "Энергоатоме" заявляли, что российские оккупанты попытаются подключить Запорожскую атомную электростанцию к временно оккупированным Крыму и Донбассу.

Кроме того, российские оккупанты усиливают давление на персонал и агитируют его к сотрудничеству с "Росатомом". Отмечается, что оккупанты не оставляют попыток заставить работников ЗАЭС подписать контракты с "Росатомом" и придумывают все новые средства склонить людей к сотрудничеству.

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