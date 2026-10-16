Трамп или Путин: Зеленский признался, с кем легче иметь дело

Он подчеркнул, что за Украиной наступит очередь Европы, и лидеры стран это понимают, поэтому оказывают поддержку.

С президентом США Дональдом Трампом уже состоялось несколько встреч, были дискуссии, которые привели к принятию решений. Так президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление Трампа о том, что ему легче иметь дело с российским диктатором, чем с украинским лидером.

"Со мной сложнее, чем с Путиным? А с ним легче, чем с Путиным. Мне с Трампом", – сказал Зеленский.

При этом он добавил, что у него было несколько встреч с президентом США и всегда они находят темы для обсуждений и принятия решений. Зеленский подчеркнул, что отстаивает исключительно интересы Украины и народа.

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"На нас напали, оккупировали, убили наших людей. Логично, что у нас есть право на защиту. И как бы Россия ни хотела ограничить все наши права, понятно, что право на защиту у нас есть. Это абсолютно законно", – подчеркнул президент Украины.

По его словам, Украина будет стоять крепко, но, безусловно, приоритетом является окончание войны. Зеленский подчеркнул, что Путин не хочет переговоров сейчас ни в каком формате, потому что не хочет окончания войны.

"Я уверен, что Донбасса для него недостаточно", – сказал президент Украины.

При этом он добавил, что Путин почувствовал, что можно подписывать договоры, выходить из санкций, поэтому это подталкивает его к новой эскалации.

"Мы не можем соглашаться на дизельные соглашения, эти договоренности, потому что дальше будут газовые соглашения, я в этом уверен, будут сниматься санкции после газа ещё по каким-то причинам, и всё дойдёт до банковской системы, отдельных людей, химической промышленности", – подчеркнул Зеленский. По его словам, это большие риски.

Президент Украины сказал, что сейчас чувствует полную поддержку Европы, особенно в последний месяц. По его словам, Европа очень сплочена вокруг поддержки Украины, и это ощущается и в отношениях с США, поскольку она понимает все существующие риски.

Он подчеркнул, что российские дроны уже нарушали границы Румынии, Польши, Германии, Молдовы, Болгарии.

"Сегодня не обязательно вести сухопутную войну. Сегодня нарушение воздушного пространства – это уже вторжение. И Россия это тестирует", – подчеркнул Зеленский. По его словам, Европа понимает, что пока стоит Украина, тем меньше будет эскалация с Россией.

"Вопрос сейчас не просто о выходе из Донбасса, чего хотели русские или что хотели обсуждать с нами в диалогах США. Вопрос сейчас не о выходе из Донбасса, а о существовании нашего государства", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, если Украина не будет бороться, то нас уничтожат. Он подчеркнул, что Путин говорит, что хочет только Донбасс, но в то же время полномасштабное вторжение начиналось и с похода россиян на Киев.

"Это восток нашего государства? Нет, это столица. Без столицы нет государства", – подчеркнул президент Украины.

По его словам, Путин хочет уничтожить украинцев, потому что не считает нас народом, страной.

"Если мы падем, то 20 млн украинцев уйдут в Европу, потому что он нас уничтожит и вытеснит", – подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что США должны остановить убийства украинцев на нашей территории, куда вторглись россияне.

Зеленский подчеркнул, что для Путина "Донбасса никогда не будет достаточно". По его словам, и тогда возникает вопрос, на каких границах окажется российская армия. Он добавил, что Путин уже разведывает с помощью дронов страны – члены НАТО, а затем могут последовать ракеты.

"Но американская сторона сказала, что с Зеленским трудно разговаривать. С Путиным, конечно, решать не так сложно", – подчеркнул Зеленский.

В конце брифинга журналисты спросили, не кажется ли Зеленскому, что Трамп – из-за падения собственного рейтинга, его неправильные решения, которые могут привести к поражению республиканцев на выборах в США, – хочет сделать из украинского президента "козла отпущения". В ответ президент Украины улыбнулся и сказал: "Это и есть мой ответ".

Трамп и Зеленский

Как сообщал УНИАН, американский президент Дональд Трамп не хочет иметь дело с украинским коллегой Владимиром Зеленским, поскольку тот якобы не хочет договариваться с Кремлем.

Трамп поделился своим мнением о том, что Зеленский якобы "не тот человек, с которым стоит иметь дело". Он добавил, что мирное соглашение с Россией, если оно и будет заключено, то уже без Зеленского.

"Он не хочет договариваться. Он говорит, что хочет договориться, но это не так. Нет, я не большой поклонник Зеленского", – заявил Трамп.

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