НБУ обновил официальный курс валют: сколько будут стоить доллар и евро в понедельник

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,49 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 19 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,86 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 3 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня ослабила свои позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,49 гривни за один евро, то есть гривня просела на 18 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,85/44,88 грн/долл., а к евро – 50,49/50,51 грн/евро.

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Курс доллара в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 16 октября снизился на 5 копеек и составлял 45,25 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,60 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне вырос на 2 копейки и составлял 50,80 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,14 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 5 копеек и составлял 45,10 гривни за доллар, а курс евро в банке сегодня вырос на 5 копеек и составлял 50,80 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,50 гривни, а евро – по курсу 49,80 гривни за единицу иностранной валюты.

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