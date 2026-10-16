Единственный аэропорт греческого острова Хиос закроют на четыре месяца

Приостановка работы аэропорта связана с масштабной реконструкцией взлетно-посадочной полосы.

Единственный аэропорт греческого острова Хиос, известный как аэропорт "Омирос", временно прекратит работу на четыре месяца. Как сообщает The Independent, ограничения будут действовать с 15 ноября 2026 года по 15 марта 2027 года, несмотря на возражения местных жителей и представителей бизнеса.

По данным Управления гражданской авиации Греции (HCAA), приостановка работы аэропорта связана с масштабной реконструкцией взлетно-посадочной полосы. Отмечается, что работы обеспечат бесперебойное воздушное сообщение в течение туристического сезона 2027 года и смягчат последствия зимних погодных условий. В то же время, на время ремонта экстренные рейсы, включая медицинскую эвакуацию, поисково-спасательные, пожаротушащие, гуманитарные, государственные и другие рейсы национального значения, смогут выполняться вертолетами, которые совершают посадку и взлет непосредственно на перрон стоянки и с него.

После завершения модернизации длина взлетно-посадочной полосы составит 1799 метров, что позволит принимать самолеты больших типов. В издании напомнили, что Хиос, пятый по величине греческий остров, расположен в северной части Эгейского моря. Власти острова назвали закрытие аэропорта экономически невыгодной мерой, ведь изначально правительство планировало закрыть аэропорт 15 января на два месяца.

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"Досрочное закрытие серьезно повлияет на экономику и жизнь общества острова, особенно во время праздничного сезона (Рождество, Новый год), когда люди планируют поездки, семейные визиты и медицинские осмотры. Хиос, как приграничный остров в 5 милях от Турции, зависит от воздушного сообщения со столицей по соображениям здоровья, развлечений и свободы", – заявил президент Хиосской торговой палаты Пантелис Легатос.

Новости туризма в Греции

Как сообщал УНИАН, озеро Коронея на севере Греции, которое в свое время было пятым по площади озером страны, сократилось до менее чем одной десятой части своего прежнего размера. Десять лет назад Коронея была заповедной водно-болотной территорией, где обитали тысячи перелетных и водоплавающих птиц, в частности фламинго. Благодаря этому озеро привлекало туристов, рыбаков и местных фермеров.

Сейчас же от большого озера остались лишь отдельные мутные пруды. Спутниковые снимки показывают, что площадь водной поверхности сократилась с 34,4 кв. км в 2016 году до всего 2,7 кв. км. Учёные связывают стремительное обмеление прежде всего с многолетним дефицитом осадков и повышением температуры воздуха.

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