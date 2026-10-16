Единственный аэропорт греческого острова Хиос закроют на четыре месяца

Единственный аэропорт греческого острова Хиос, известный как аэропорт "Омирос", временно прекратит работу на четыре месяца. Как сообщает The Independent, ограничения будут действовать с 15 ноября 2026 года по 15 марта 2027 года, несмотря на возражения местных жителей и представителей бизнеса.
По данным Управления гражданской авиации Греции (HCAA), приостановка работы аэропорта связана с масштабной реконструкцией взлетно-посадочной полосы. Отмечается, что работы обеспечат бесперебойное воздушное сообщение в течение туристического сезона 2027 года и смягчат последствия зимних погодных условий. В то же время, на время ремонта экстренные рейсы, включая медицинскую эвакуацию, поисково-спасательные, пожаротушащие, гуманитарные, государственные и другие рейсы национального значения, смогут выполняться вертолетами, которые совершают посадку и взлет непосредственно на перрон стоянки и с него.
После завершения модернизации длина взлетно-посадочной полосы составит 1799 метров, что позволит принимать самолеты больших типов. В издании напомнили, что Хиос, пятый по величине греческий остров, расположен в северной части Эгейского моря. Власти острова назвали закрытие аэропорта экономически невыгодной мерой, ведь изначально правительство планировало закрыть аэропорт 15 января на два месяца.
"Досрочное закрытие серьезно повлияет на экономику и жизнь общества острова, особенно во время праздничного сезона (Рождество, Новый год), когда люди планируют поездки, семейные визиты и медицинские осмотры. Хиос, как приграничный остров в 5 милях от Турции, зависит от воздушного сообщения со столицей по соображениям здоровья, развлечений и свободы", – заявил президент Хиосской торговой палаты Пантелис Легатос.
Новости туризма в Греции
Как сообщал УНИАН, озеро Коронея на севере Греции, которое в свое время было пятым по площади озером страны, сократилось до менее чем одной десятой части своего прежнего размера. Десять лет назад Коронея была заповедной водно-болотной территорией, где обитали тысячи перелетных и водоплавающих птиц, в частности фламинго. Благодаря этому озеро привлекало туристов, рыбаков и местных фермеров.
Сейчас же от большого озера остались лишь отдельные мутные пруды. Спутниковые снимки показывают, что площадь водной поверхности сократилась с 34,4 кв. км в 2016 году до всего 2,7 кв. км. Учёные связывают стремительное обмеление прежде всего с многолетним дефицитом осадков и повышением температуры воздуха.