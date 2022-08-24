Информация о пострадавших уточняется.

В ночь на 24 августа российские оккупанты попали в объекты инфраструктуры в Шевченковском и Коммунарском районах Запорожья.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Враг снова попал в областной центр. Ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры в Шевченковском и Коммунарском районах. Информация о пострадавших уточняется", - написал он.

Старух призвал соблюдать правила воздушной тревоги и неразглашения информации.

До этого секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев призвал горожан срочно следовать в укрытия.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно предупреждал, что Россия может постараться сделать что-то "особенно жестокое" в День Независимости Украины.

Также украинцев предупреждали о высокой угрозе ракетных ударов 23-24 августа.

О провокациях со стороны России также предупреждали в Совете национальной безопасности Украины, а в Национальной полиции не исключают активизацию ДРГ.

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