Они усиливают патрулирование 23-24 августа.

В Национальной полиции не исключают активизации 23-24 августа диверсионно-разведывательных групп.

Об этом сообщили в Нацполиции со ссылкой на комментарий начальника департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Нацполиции Алексея Сергеева в эфире телемарафона.

Он отметил, что в эти дни количество нарядов будет увеличено почти до 6,5 тысяч нарядов патрульных полицейских, взрывотехников, кинологов и спецназовцев. По его словам, враг может попытаться дестабилизировать ситуацию в крупнейшие государственные праздники Украины.

"Национальная полиция и все правоохранительные органы готовы к различным сценариям. Но вместе с тем мы обращаемся к гражданам с просьбой избегать скопления людей, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и следовать к местам укрытия",- сказал Сергеев.

Не исключают в полиции и возможности активизации диверсионно-разведывательных групп, поэтому правоохранители усиленно будут патрулировать и проводить проверки на блокпостах.

"В период военного положения гражданам необходимо иметь при себе документы, строго соблюдать требования комендантского часа, не выходить в это время на улицы города, не управлять транспортными средствами. Для того, чтобы не было лишних причин для проверки и задержаний. А в случае выявления подозрительных лиц или предметов - сообщать в полицию по телефону 102", - подытожил Сергеев.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский предупредил украинцев о вероятных провокациях России на День Независимости

Вас также могут заинтересовать новости: