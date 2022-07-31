Линия защиты строилась так, чтобы враг не мог обстреливать город из артиллерии и РСЗО.

На подходах к Запорожью выстроены массивные линии обороны. Сотни километров окопов уже вырыто, и это число продолжает расти. Защита строилась так, чтобы российские оккупанты не смогли обстреливать город из артиллерии и РСЗО.

Соответствующей информацией в интервью порталу "Укринформ" поделился глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

По словам руководителя, регион атакуют в течение пяти месяцев. Однако ВСУ достойно обороняются: взрывают танки, сбивают самолеты и уничтожают вражеский личный состав.

"Мы с военным командованием в марте, понимая силы наступления, выстроили модель обороны, чтобы остановить врага на подступах к Запорожью, чтобы сюда не долетали средства поражения", — сообщил Старух.

Основная задача сформулирована следующим образом: враг не должен обстреливать город из артиллерии и РСЗО. С учетом этой цели организовывались линии обороны.

"Все время роются окопы, строятся опорные пункты. Это сотни километров окопов. Нам помогали в их строительстве все украинские регионы. Плановая работа над усилением обороны области не останавливается ни на один день. Запорожскую область защищает большое количество мотивированных и сильных бойцов. Наши военные — это главные герои настоящего", —подытожил Старух.

Напомним, сегодня, 31 июля, в Главном управлении разведки рассказали, что оккупанты отступают в Запорожской области. Они отвели личный состав из поселков Верхний Токмак и Черниговка. Это последствие метких ударов по скоплению российских подразделений в указанном районе.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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