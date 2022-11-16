Планировалось, что в столице Украины глава ЦРУ встретится, в частности, с нашим президентом, узнали журналисты.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс во вторник, 15 ноября, находился в Киеве.

Глава ЦРУ отправился в столицу Украины, чтобы встретиться с коллегами из разведки и украинским лидером, сообщает CNN, ссылаясь на слова американского чиновника.

По словам собеседника, во время ракетных ударов РФ по всей Украине и взрывов в Киеве, Бернс находился в безопасности – в посольстве США.

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Уильям Бернс тайно посещал Украину и встречался с главой российской разведки – важные новости

27 октября западные СМИ узнали, что Уильям Бернс тайно посетил Украину для встречи с Владимиром Зеленским и другими чиновниками, поскольку похоже, что война с Россией может продлиться дольше года.

14 ноября появилась информация, что Бернс в Турции провел встречу с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.

Представитель Совета национальной безопасности США сообщил, что директор ЦРУ в Турции не обсуждал урегулирование войны в Украине, а передал сообщение о последствиях применения российской стороной ядерного оружия.

Напомним, РФ захватила часть востока и юга Украины и назвала их "своими". Украинские воины активно освобождают свою территорию. Президент России Владимир Путин утверждал, что его страна может применить ядерное оружие, если будут "посягательства на их территорию".

Массированный обстрел Украины 15 ноября – самое важное

Враг запустил по украинской территории более 90 ракет. Украинские силы противовоздушной обороны сбили 73 ракеты, а также ликвидировали 10 иранских беспилотников.

В результате вражеской атаки в Киеве были повреждены два жилых дома, известно об одной жертве.

Массированный ракетный удар России по Украине произошел вскоре после того, как оккупанты решили отступить с правобережья Херсонской области, поскольку не смогли его удержать из-за проблем со снабжением. Наши воины уже освободили Херсон, который РФ называла "своим городом".

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