Одна из тем - предостережение России от использования ядерного оружия в Украине.

Директор ЦРУ Уильям Бернс встретился с главой российской разведки Сергеем Нарышкиным. Разговор прошел в Турции.

Как пишет в Twitter журналист "Голоса Америки" Остап Яриш, информацию официально подтвердили в Белом доме. Во время встречи Вашингтон, в частности, предостерег Россию от использования ядерного оружия в Украине.

"Мы очень открыто заявляли о том, что у нас есть каналы для связи с Россией по вопросам управления рисками, особенно ядерными рисками и рисками для стратегической стабильности. В рамках этих усилий Билл Бернс находится сегодня в Анкаре, чтобы встретиться со своим коллегой из российской разведки", - цитирует CNN представитель Совета национальной безопасности США.

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В Совете по нацбезопасности США подчеркнули, что целью встречи Бернса не было обсуждение какого-либо урегулирования войны.

"Он не обсуждает урегулирование войны в Украине. Он передает сообщение о последствиях применения Россией ядерного оружия и рисках эскалации стратегической стабильности. Он также поднимет дела о несправедливо задержанных гражданах США", - добавил представитель, заявив, что США проинформировали Украину о встрече до поездки Бернса:

"Мы твердо придерживаемся нашего основного принципа: ничего об Украине без Украины"

Угроза ядерного удара России-что известно

21 сентября российский президент Владимир Путин вместе с объявлением в стране частичной мобилизации пригрозил Западу ядерным оружием.

Этому следовали попытки Кремля аннексировать захваченные украинские регионы. В этом контексте российские чиновники начали заявлять, что РФ применит ядерное оружие в случае посягательства на свою территорию.

Однако результатов псевдореферендумов мир не признает, а США и союзники согласились, что Украина должна деоккупировать захваченные Москвой территории.

Западные аналитики соглашаются с утверждением, что ядерный шантаж скорее свидетельствует о непростом положении, в котором оказалась армия России на поле боя.

Вместе с тем в украинской разведке допускают, что РФ может применить оружие массового уничтожения. США уже пригрозили "катастрофическими последствиями", если Путин на это решится.

Всего, по мнению Института изучения войны, существует только два варианта применения ядерного оружия: вдоль линии фронта и массированного удара по всей Украине. Однако ни один из них не даст России реального преимущества на поле боя, поскольку ВС РФ в нынешнем состоянии просто не способны вести бой в пораженной радиацией зоне, а сами удары не позволят полностью захватить Украину.

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