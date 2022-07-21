СМИ регулярно пишут о болезнях Путина.

Директор ЦРУ Уильям Бернс не считает правдивыми слухи о болезнях Владимира Путина.

Об этом пишет в Twitter корреспондентка CBS News Оливия Газис, цитируя выступление Бернса на Форуме по безопасности в Аспене.

"Ходит много слухов о здоровье президента Путина, и, насколько мы можем судить, он слишком здоров", — говорит Бернс, добавив, что его комментарии не являются комментарием разведки.

СМИ регулярно пишут о болезнях Путина, ссылаясь то на данные западной разведки, то на источники в кругах российского президента.

В настоящее время нет подтверждений того, что у Путина со здоровьем действительно не все в порядке.

В мае глава МИД Сергей Лавров назвав распространяемые слухи в прессе "дезинформацией", заверив, что глава Кремля себя хорошо чувствует: "Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания. Оставляю это на совести тех, кто распускает подобные слухи вопреки повседневным возможностям убедиться в том, кто и как выглядит".

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