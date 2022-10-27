Он заверил в том, что США продолжат поддерживать Украину.

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Билл Бернс ранее в этом месяце посещал Украину для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими должностными лицами, поскольку похоже, что война может растянуться на второй год.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на два осведомленных источника.

"Находясь там, он усилил обязательства США оказывать поддержку Украине в ее борьбе против российской агрессии, в том числе продолжать делиться разведывательными данными", - сообщил американский чиновник в комментарии телеканала.

Источники отказались предоставить больше деталей путешествия.

Война в Украине и предупреждение ЦРУ

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов.

В РФ неоднократно намекали и прямо заявляли, что Россия может применить против Украины ядерное оружие.

В Госдепартаменте США пригрозили Кремлю последствиями в случае ядерного удара по Украине.

В ЦРУ заявляли, что не видят доказательств подготовки РФ к ядерной атаке.

Также в мае 2022 года в ЦРУ заявили, что Путин не может себе позволить проиграть в войне против Украины.

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