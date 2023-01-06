Предварительно пострадавших нет.

Сегодня российские оккупанты дважды ударили ракетами по Краматорску. Зафиксировано попадание в частный дом.

Об этом сообщают в Офисе президента Украины. Отмечается, что предварительно пострадавших нет. Сейчас на месте работают экстренные службы.

"Краматорск. Оккупанты дважды ударили ракетами по городу. Есть попадание в частный жилой дом", - говорится в сообщении.

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Впоследствии в Краматорской горсовете уточнили, что ракетными ударами было повреждено 14 частных домов.

Новости Донецкой области

В декабре сообщалось, что армия РФ намеревалась выйти на границы Донецкой области до конца 2022 года.

27 декабря из-за повреждения магистрального газопровода в Харьковской области в Донецкой области остановились все газовые котельные.

31 декабря российские захватчики обстреляли область. В результате обстрела погиб один человек, по меньшей мере трое получили ранения.

В британской разведке считают, что удерживание оккупированных частей Донецкой и Луганской областей дорого будет обходиться России в политическом, дипломатическом и финансовом аспектах.

Компания Maxar Technologies показала, как выглядит Бахмут со спутника после постоянных бомбардировок армией РФ.

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