Это произошло из-за повреждения магистрального газопровода в Харьковской области.

На территории Донецкой области произошло аварийное отключение котельных.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко на своей странице в социальной сети Facebook. Он пояснил, что причиной этого стало повреждение магистрального газопровода в Харьковской области.

"Все котельные, которые работают на газу, приостановили свою работу. Сейчас сформированы ремонтные бригады для срочного выявления и обследования аварийного участка и проведения восстановительных работ. Как быстро удастся ремонтникам восстановить работу газопровода, будет зависеть от характера повреждения и его масштаба", - говорится в сообщении.

Видео дня

Кириленко добавил, что о ходе работ, запуске котельных и восстановлении газо- и теплоснабжения на территории области будет сообщаться дополнительно.

Новости Донецкой области

Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, что оккупированный Донецк может ждать гуманитарная катастрофа.

Известно, что пока только до 25% многоэтажек Мариуполя обеспечены централизованным отоплением. А осенью сообщалось, что в городе каждую неделю умирает около 150 человек.

В Министерстве обороны Украины говорят, что россияне хотят выйти на границы Донецкой области до конца года.

Также ранее сообщалось, что "кадыровцы" терроризируют жителей Донецка и Мелитополя.

Вас также могут заинтересовать новости: