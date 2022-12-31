В Донецкой области в результате ночных и утренних обстрелов российских оккупантов один человек погиб, по меньшей мере трое ранены.
Как сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, ночью и утром оккупанты продолжали стрелять по городам области.
"На Донецком направлении единичные обстрелы происходили в Марьинке и на окраинах Очеретинской громады. Два человека получили ранения в Дальнем Кураховской громады - в селе повреждены частные дома и хозяйственные постройки", - рассказал Кириленко.
По его данным, на Горловском направлении враг нанес ракетный удар по Константиновке - повреждено транспортное предприятие и частный дом. Обошлось без пострадавших.
Кроме того, обстрелы зафиксированы в окрестностях Торецкой и Соледарской громад.
"На Лисичанском направлении один человек погиб и один ранен в Дубраве Лиманской громады. Сам Лиман подвергся трем ракетным ударам - уничтожены два дома, повреждены здания предприятия. По предварительной информации, в городе есть один раненый", - написал глава ОВА.
Кроме того, под огонь попало Переездное Звановской громады, там обошлось без жертв.
Ситуация в Донецкой области:
Российские оккупанты постоянно наносят удары по населенным пунктам Донецкой области. 15 декабря в Донецкой ОВА сообщили, что враг ночью и утром обстреливал Донетчину вдоль всей линии фронта. В результате атаки есть погибшие и раненые мирные жители.
8 декабря в результате артобстрела оккупантами Торецка один человек погиб, и еще двое были ранены. Снаряды попали в частный сектор — разрушено и повреждено не менее 12 домов.
В Институте изучения войны считают, что российская армия может начать наступление на западе Донецкой области с целью захватить всю ее территорию. Эксперты прогнозируют, что российские войска могут надеяться начать наступление на западе области, чтобы развить незначительные успехи, достигнутые в ноябре в районе Угледара и Павловки.
21 декабря 2022 года оккупанты нанесли удар по центру Курахово Донецкой области.
31 декабря, Кириленко сообщил, что за минувшие сутки стало известно о еще трех убитых россиянами гражданских в Донецкой области. Кроме того, еще три человека получили ранения.
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