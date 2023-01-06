В рамках российской системы статус и идентичность "ЛДНР", предположительно, до сих пор вызывают разногласия, поделились в британской разведке.

Дальнейшее содержание оккупированных частей Донецкой и Луганской областей будет дорого обходиться России в политическом, дипломатическом и финансовом аспекте.

Даже до того, как началась полномасштабная война в Украине, эти территории значительно истощали российские финансы, об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки в Twitter.

"Теперь Кремль открыто предан поддерживать их. Эта поддержка, вероятно, обернется огромными политическими, дипломатическими и финансовыми затратами для России, которые не будут прекращаться долго и после текущей фазы конфликта", - добавили в разведке.

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По данным разведки, статус и идентичность "ЛДНР", вероятно, до сих пор вызывают разногласия в рамках российской системы.

Стоит отметить, что боевики из незаконных формирований "Луганской и Донецкой народных республик" 31 декабря 2022 года формально были интегрированы в российские вооруженные силы. "Президент Путин представил подразделениям их боевые флаги во время визита в Ростов-на-Дону", - говорится в сообщении.

Россия утверждает, что так называемые "ЛДНР" являются неотъемлемой частью РФ после проведения в сентябре 2022 года "референдумов о присоединении".

Разведка напоминает, что РФ скрыто контролировала оккупированные части Донецкой и Луганской областей с 2014 года, создав в "ДНР" первый "армейский корпус", а в "ЛНР" - второй "армейский корпус", там были российские офицеры.

Ситуация на Донбассе - что надо знать сегодня

6 января утром Генштаб Вооруженных сил Украины поделился, что россияне наступают на Бахмутском и Лиманском направлениях. По его данным, противник сосредоточивает главные усилия на попытках установления контроля над всей территорией Донецкой области.

Стоит отметить, что на востоке Украины уже не один месяц идут ожесточенные бои. Крепостью защитников нашего государства стал город Бахмут. На Бахмутском направлении РФ несет очень серьезные потери.

Западные СМИ писали, что российские власти и российский бизнесмен, владелец частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин хотят захватить Бахмут, поскольку имеют денежные мотивы.

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