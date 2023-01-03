Этой ночью Краматорск был прицелом российских захватчиков.

Мэр Краматорска Александр Гончаренко показал последствия ночного ракетного удара российских оккупантов по городу. Фотографиями он поделился в своем Facebook и написал:

"Повреждены 34 частных дома и 8 многоквартирных. Также ранен человек. Россия - страна-вонь".

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Ночные обстрелы России 3 января

В ночь со 2 на 3 января российские захватнические войска ударили ракетами по Дружковке Донецкой области. Одна ракета ударила по городу, а другая - по селу Яковлевка. Сообщалось о трех пострадавших.

Краматорск также был под ударом РФ, сообщали в Краматорском городском совете. "Сидите в укрытиях, ночь неспокойная", — говорилось в сообщении.

В Институте исследования войны ранее сообщали, что российская армия может начать наступление на западе Донецкой области с целью захватить всю ее территорию.

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