Оккупанты безуспешно пытаются окружить Бахмут.

Российской армии поставили задачу выйти на границы Донецкой области до конца 2022 года.

Об этом рассказала заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр в эфире информационного телемарафона. По ее словам, оккупанты сконцентрировали на Бахмутском направлении наибольшее количество своих сил, военной техники и вооружения.

"Они себе поставили задачу до конца этого календарного года выйти на границы Донецкой области", - сказала она.

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По словам Маляр, российские захватчики не могут удерживать ту линию фронта, которую заняли, поэтому выбирают определенные участки, где могут сконцентрировать максимум усилий.

"Но вы видите насколько мужественно держится Бахмут, насколько наши воины наносят потери врагу и он просто не может продвигаться дальше. Там было незначительное продвижение, но вытеснили врага, и на сегодня враг пытается окружить город, и у него тоже это не получается", - подчеркнула Маляр.

Что происходит в Бахмуте

В конце ноября в Восточной группировке войск назвали Бахмут эпицентром главной битвы за Украину.

Советник Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что на этом направлении ВСУ "выводят из строя" вражеский батальон.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко не исключает, что украинская армия может начать контрнаступательные действия в начале следующего года.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отметил, что российские захватчики тратят все доступные ресурсы, чтобы "выжать хотя бы какое-то продвижение" на Донбассе.

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