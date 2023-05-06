Российские захватчики превратили руины Драматического театра во временно оккупированном Мариуполе в мусорник.
Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко в Telegram. "Оккупанты превратили руины драмтеатра в мусорник. Буквально. Теперь внутрь ежедневно сбрасывают мусор после уборки урн и территории театрального сквера", - заявил он.
По словам Андрющенко, каждый раз, когда кажется, что издевательство над памятью убитых мариупольцев достигло дна, россияне отталкиваются и пробивают его.
Трагедия в Мариуполе - что надо знать о бомбардировке россиянами Драмтеатра
Как сообщал УНИАН, 16 марта 2022 года российские оккупационные войска сбросили мощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где скрывались гражданские.
По данным Мариупольского горсовета, в театре в результате бомбардировки погибло около 300 человек. Согласно другим данным, в театре и близлежащих зданиях могли погибнуть от 600 до 1,2 тыс. гражданских.
23 декабря 2022 года стало известно, что российские оккупанты полностью демонтировали руины здания Драматического театра.