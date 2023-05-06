Враг превратил руины Драмтеатра в мусорник, отметил советник городского головы.

Российские захватчики превратили руины Драматического театра во временно оккупированном Мариуполе в мусорник.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко в Telegram. "Оккупанты превратили руины драмтеатра в мусорник. Буквально. Теперь внутрь ежедневно сбрасывают мусор после уборки урн и территории театрального сквера", - заявил он.

По словам Андрющенко, каждый раз, когда кажется, что издевательство над памятью убитых мариупольцев достигло дна, россияне отталкиваются и пробивают его.

Видео дня

Трагедия в Мариуполе - что надо знать о бомбардировке россиянами Драмтеатра

Как сообщал УНИАН, 16 марта 2022 года российские оккупационные войска сбросили мощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где скрывались гражданские.

По данным Мариупольского горсовета, в театре в результате бомбардировки погибло около 300 человек. Согласно другим данным, в театре и близлежащих зданиях могли погибнуть от 600 до 1,2 тыс. гражданских.

23 декабря 2022 года стало известно, что российские оккупанты полностью демонтировали руины здания Драматического театра.

Вас также могут заинтересовать новости: