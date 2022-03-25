Об этом говорят люди, которым удалось спастись.

В здании Драматического театра в Мариуполе, на который 16 марта сбросил бомбу российский самолет, погибло около 300 человек.

Об этом сообщают в Мариупольском городском совете.

"К сожалению, начинаем этот день с плохих новостей. От очевидцев появилась информация о том, что в Драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки русским самолетом погибло около 300 человек. До последнего не хочется верить в этот ужас. До последнего хочется верить, что всем удалось спастись. Но слова тех, кто был внутри здания в момент этого террористического акта говорят об обратном", - говорится в сообщении.

В горсовете напомнили, что оккупантов не остановила огромная надпись "ДЕТИ" перед зданием театра.

"Мы сможем восстановить здания, но нам никогда не вернуть друзей, соседей, родных и близких людей. Светлая память всем невинным жертвам безумной войны, которую ведет против Украины страна-агрессор, страна-террорист россия", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 16 марта российский самолет сбросил бомбу на здание Драмтеатра в Мариуполе, где прятались сотни мирных жителей. Обломками завалило вход в бомбоубежище, и из-за продолжающегося обстрела долго время не было информации о пострадавших.

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