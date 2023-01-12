В Херсоне разрушен 901 жилой дом, половина из них - многоэтажки.

В Херсоне с 20 ноября из-за обстрелов российских оккупантов погибло 65 человек.

Пострадали 160 человек, среди них есть четыре ребенка, как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в "Медиацентре Украина - Одесса" сообщила начальник Херсонской городской военной администрации Галина Луговая.

"Враг продолжает убивать наших людей. За период жестких обстрелов, начиная с 20 ноября, количество "прилетов" составило 1223, количество погибших - 65, среди них - ребенок", - сообщила Луговая.

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Также оккупанты продолжают уничтожать критическую инфраструктуру города.

По словам Луговой, пока разрушены 38 объектов критической инфраструктуры, 48 образовательных учреждений и 901 жилой дом, из которых половина - многоэтажки.

Она отметила, что только на протяжении 10 ноября враг 24 раза обстрелял город.

Ситуация в Херсоне - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 11 ноября 2022 года в Херсон вошли защитники Украины, а враги отступили на левобережье Херсонской области. После отступления оккупанты начали обстреливать город.

В частности, 5 января россияне попали в дом, который находится в центре города. В результате вражеского обстрела погиб 20-летний пострадавший.

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