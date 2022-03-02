По его словам, вся николаевская громада "встала под ствол" и готовится встречать врага.

Николаевцы в случае захода российских войск в город примут с ними бой и взорвут мосты через Ингул и Южный Буг.

Об этом во время Всеукраинского эфира заявил мэр города Александр Сенкевич.

"Утром большая колонна двинулась из Херсонской области в сторону Николаевской, в сторону города Николаева. Отработала наша артиллерия, отработала наша авиация. Часть врага была разбита, часть пошла другими дорогами в направлении Вознесенска. На самом деле, в Николаев они не заходят. Еще с начала войны мы постоянно разводим мосты, а также демонтируем с этих мостов механизмы для их сведения. Мосты эти очень старые, поэтому эти механизмы невозможно восстановить быстро. Более того, мосты заминированы, и в случае попадания вооруженных сил РФ на территорию города мы будем принимать городской бой, мосты будут взорваны, чтобы они не смогли продвинуться дальше", - сказал Сенкевич.

По его словам, вся николаевская громада "встала под ствол" и готовится встречать врага.

"Ситуация в городе пока нормальная, гуманитарной катастрофы нет. Чувствуется в магазинах проблема с продуктами питания, но все нормально, курсирует даже николаевский электротранспорт, который работает бесплатно", - добавил он.

Российско-украинская война

С начала вторжения российских войск в Украину потери оккупантов составляют более 5 840 человек. Также среди потерь до 211 танков, 862 единиц боевых бронированных машин.

Ситуация в Киеве на утро 2 марта находится под контролем ВСУ. Противник постоянно обстреливает город из различного оружия.

Министр обороны Украины Алексей Резников, докладывая о ситуации в стране утром 2 марта, отметил, что характер событий меняется. Противник все чаще отказывается продолжать наступление.

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