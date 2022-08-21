Беспилотниками враг пытался проводить воздушную разведку и корректировал огонь артиллерии.

В небе над Херсонщиной украинские зенитчики уничтожили сразу три вражеских беспилотника.

Об этом сообщается в Телеграм-канале Воздушных сил ВСУ.

"С 12.00 до 13.00 в небе над Херсоном зенитными ракетными подразделениями Воздушного командования "Пивдень" было выявлено и уничтожено сразу три беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня (предположительно "Орлан-10")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этими беспилотниками враг пытался проводить воздушную разведку и корректировал огонь артиллерии.

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 20 августа украинская армия сбила уже 806 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня. Кроме того, уничтожено 234 российских самолета и 197 вертолетов.

Ранее известный ливанский исследователь и журналист Элайджа Магье сообщил, что Россия заказала у Ирана около 1000 ударно-разведывательных беспилотников. По его словам, такие БПЛА как "Shahid 129" могут летать более суток.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, когда они могут прибыть на фронт. Он имеет информацию о том, что иранские инструкторы уже начали обучать российских операторов пользоваться беспилотниками "Shahed 129".