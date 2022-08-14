Есть информация от разведки, что иранские инструкторы уже начали обучать российских операторов пользоваться БПЛА "Shahed 129".

Пока неизвестно, насколько тяжело сбивать беспилотники "Shahed 129", которые Россия получит от Ирана. Однако постепенно картина становится более понятной.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Не скажу, насколько тяжело сбивать иранские беспилотники, потому что мы их еще не сбивали. Но ситуация проясняется. Мы не знаем точную цифру, но Иран все же передает России БПЛА. В открытых источниках была цифра - 46 комплексов. Сколько это беспилотников - трудно сказать. Есть информация от разведки, что иранские инструкторы уже начали обучать российских операторов пользоваться БПЛА "Shahed 129". Когда они будут готовы - тоже трудно сказать. Минимум месяц. То есть на фронте беспилотники могут появиться в начале сентября или в конце августа", - сказал Жданов.

Полковник ВСУ добавил, что только на поле боя станет известно, легко ли сбивать иранские БПЛА. Ранее они не были применены в войнах, поэтому нет информации, мощное ли это оружие.

Напомним, что у российских оккупационных войск отмечается дефицит БМП-2.

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