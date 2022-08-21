В нашей стране уничтожили еще 5 вражеских танков.

Украинские военные ликвидировали уже 45,2 тыс. российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб ВСУ, за минувшие сутки уничтожено около 300 российских военных.

Кроме того, с 24 февраля противник потерял 1 тыс. 912 (5 за сутки) танков, 4 тыс. 224 (12 за сутки) боевых бронированных машин, 1 тыс. 028 (10 за сутки) артиллерийских систем, 266 реактивных систем залпового огня, 141 средство ПВО, 234 самолета, 197 вертолетов, 806 (3 за сутки) БПЛА оперативно-тактического уровня, 190 крылатых ракет, 15 кораблей/катеров, 3 тыс. 143 (6 за сутки) единиц автомобильной техники и автоцистерн, 99 (2 за сутки) единиц спецтехники.

Отмечается, что наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Николаевском направлениях.

Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Украинские воины дают противнику достойный отпор. На нашей земле по состоянию на 20 августа были ликвидированы 44 900 захватчиков и, в частности, 1 907 вражеских танков.

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