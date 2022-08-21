На оккупированной части Херсонской области есть возможность получать через интернет информацию из украинских источников.

Оккупанты во время передвижения военной техники отключают мобильную связь и интернет на оккупированной части Херсонской области.

Об этом сообщил советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань в эфире информационного телемарафона.

По его словам, на оккупированной части Херсонской области есть возможность получать через интернет информацию из украинских источников.

"Иногда оккупанты отключают мобильную связь и интернет. Это происходит тогда, когда они передвигают военную технику. Но в целом интернет есть, иногда слабый. Используя VPN-сервисы, можно получать информацию с украинских интернет-сайтов, мессенджеров и сообщений", - сказал Хлань. По его словам, люди на оккупированных территориях "уже научились иметь доступ к правдивой информации".

Как сообщал УНИАН, в последнее время российские оккупанты на Херсонщине усилили фильтрационные меры, а количество людей, которых они похищают, увеличивается.

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