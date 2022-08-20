Украинские военнослужащие сбили два беспилотных аппарата российских оккупантов.
Об этом сообщается на странице Воздушного командования "Центр" в социальной сети Facebook.
В частности, воины-зенитчики воздушного командования "Центр" на определенных направлениях уничтожают вражеское нашествие, ежеминутно карауля украинское небо.
"Около 12:00 на восточных рубежах еще два беспилотных летательных аппарата оккупантов добавлены в кучу вражеского металлолома", - отмечается в сообщении.
Напомним, что по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 20 августа украинская армия сбила уже 803 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня. Кроме того, уничтожено 234 российских самолета и 197 вертолетов.
Ранее известный ливанский исследователь и журналист Элайджа Магье сообщил, что Россия заказала у Ирана около 1000 ударно-разведывательных беспилотников. По его словам, такие БПЛА как "Shahid 129" могут летать более суток.
Военный эксперт Олег Жданов рассказал, когда они могут прибыть на фронт. Он имеет информацию о том, что иранские инструкторы уже начали обучать российских операторов пользоваться беспилотниками "Shahed 129".