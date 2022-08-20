Ликвидация вражеских беспилотников произошла около 12 часов дня.

Украинские военнослужащие сбили два беспилотных аппарата российских оккупантов.

Об этом сообщается на странице Воздушного командования "Центр" в социальной сети Facebook.

В частности, воины-зенитчики воздушного командования "Центр" на определенных направлениях уничтожают вражеское нашествие, ежеминутно карауля украинское небо.

"Около 12:00 на восточных рубежах еще два беспилотных летательных аппарата оккупантов добавлены в кучу вражеского металлолома", - отмечается в сообщении.

Напомним, что по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 20 августа украинская армия сбила уже 803 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня. Кроме того, уничтожено 234 российских самолета и 197 вертолетов.

Ранее известный ливанский исследователь и журналист Элайджа Магье сообщил, что Россия заказала у Ирана около 1000 ударно-разведывательных беспилотников. По его словам, такие БПЛА как "Shahid 129" могут летать более суток.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, когда они могут прибыть на фронт. Он имеет информацию о том, что иранские инструкторы уже начали обучать российских операторов пользоваться беспилотниками "Shahed 129".

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