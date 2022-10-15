В районе аэродрома было слышно четыре мощных взрыва с последующей детонацией.

По предварительным данным, накануне в Мелитополе была поражена военная база оккупантов.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"Вчера вечером было громко в районе аэродрома: 4 мощных взрыва с последующей детонацией. По предварительным данным, вражеская военная база, которую оккупанты безуспешно пытаются восстановить, в очередной раз понесла потери", - отметил мэр.

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Федоров добавил, что после серии взрывов российские военные вывозили оттуда ликвидированную технику.

Ситуация в Мелитополе

3 октября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о начале принудительной мобилизации местного населения на территории оккупированного Мелитопольского района Запорожской области.

Как сообщал УНИАН, 10 октября Федоров заявлял о громких взрывах в Мелитополе, которые были слышны в центре и восточных районах города.

11 октября сообщалось о взрывы на военной базе русских захватчиков в Мелитополе.

Как сообщал УНИАН, вечером 14 октября Федоров заявил, что во временно оккупированном российскими захватчиками Мелитополе Запорожской области прогремели мощные взрывы. По его словам, потери врага выясняются.

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