По предварительным данным, накануне в Мелитополе была поражена военная база оккупантов.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram.
"Вчера вечером было громко в районе аэродрома: 4 мощных взрыва с последующей детонацией. По предварительным данным, вражеская военная база, которую оккупанты безуспешно пытаются восстановить, в очередной раз понесла потери", - отметил мэр.
Федоров добавил, что после серии взрывов российские военные вывозили оттуда ликвидированную технику.
Ситуация в Мелитополе
3 октября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о начале принудительной мобилизации местного населения на территории оккупированного Мелитопольского района Запорожской области.
Как сообщал УНИАН, 10 октября Федоров заявлял о громких взрывах в Мелитополе, которые были слышны в центре и восточных районах города.
11 октября сообщалось о взрывы на военной базе русских захватчиков в Мелитополе.
Как сообщал УНИАН, вечером 14 октября Федоров заявил, что во временно оккупированном российскими захватчиками Мелитополе Запорожской области прогремели мощные взрывы. По его словам, потери врага выясняются.