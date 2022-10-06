Сообщают о вероятной атаке по Антоновскому мосту на Херсонщине.

Сегодня снова неспокойно на Запорожском направлении и в Херсоне.

Как сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, во временно оккупированном городе и районе утром раздаются сильные взрывы.

"Сейчас, в северной части города поднимается густой дым. Подробности уточняем", – написал он и опубликовал соответствующее видео.

Видео дня

Также днем 6 октября в Херсоне прогремели взрывы, сообщает "Суспільне Херсон". Также местные Telegram-каналы сообщают, что в небе над городом видели работы противовоздушной обороны.

Утверждают, что были "прилеты" в районе населенного пункта Алешки и Антоновского моста. Эта информация пока неподтвержденная.

Контрнаступление ВСУ на юге: что стоит знать

Как писал УНИАН, в конце августа ВСУ объявили о начале контрнаступления на юге Украины.

По состоянию на начало октября ВСУ, по данным ОПУ, в Украине было деоккупировано 1 534 населенных пункта. Из них 483 находятся на Харьковщине и более 50 — на Херсонщине.

С начала текущего месяца ВСУ уже освободили от армии РФ более 400 квадратных километров Херсонской области и контрнаступление продолжается.

По информации британской разведки, вооруженные силы Украины 2 октября начали новую фазу наступательных операций в области. Продвигаясь на юг, украинские подразделения оттеснили линию фронта еще до 20 км вперед, главным образом делая успехи на восточном берегу реки Ингулец и на западном берегу реки Днепр, но пока еще не угрожая главным российским оборонным позициям.

Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что украинские военные достигают значительных успехов в Херсонской области, при этом продолжая продвижение в Харьковской и Луганской областях.

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