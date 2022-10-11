Военная база русских захватчиков была развернута на аэродроме.

На военной базе российских захватчиков в Мелитополе произошел взрыв.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"Взрывы на аэродроме Мелитополя, где оккупанты в очередной раз развернули военную базу. Оккупанты засуетились и сразу пишут о каких-то там "учениях". Однако жители уже научились различать глухие звуки их жалких "учений" против громких взрывов ликвидации их военных баз", - подчеркнул Федоров. Видео дня

Он добавил, что собирается подробная информация.

Ситуация в оккупированном Мелитополе: что известно

Как сообщал УНИАН, 23-27 сентября российские захватчики провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской – о выходе из состава Украины и присоединении к России в Донецкой и Луганской – о присоединении к РФ. 30 сентября Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины.

3 октября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о начале принудительной мобилизации местного населения на территории оккупированного Мелитопольского района Запорожской области.

Как сообщал УНИАН, 10 октября Федоров заявлял о громких взрывах в Мелитополе, которые были слышны в центре и восточных районах города.

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