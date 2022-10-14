Паника среди оккупантов и коллаборантов усилилась после подрыва Крымского моста.

В оккупированном Мелитополе коллаборантам раздали огнестрельное оружие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Всем им выдали огнестрельное оружие, с которым они ходят по улицам. Например, руководитель водоканала ходит с пистолетом, его заместитель тоже", - рассказал Федоров.

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По его словам, на этой неделе работникам коммунальных предприятий Мелитополя рашисты выдвинули ультиматум: либо они должны получить российский паспорт, либо их уволят.

Также он рассказал, что ситуация с эвакуацией с временно оккупированных территорий значительно ухудшилась. Так, ранее через Васильевку могли выехать более 1 тыс. украинцев с временно оккупированных территорий. Сейчас же такой возможности нет, ведь оккупанты выпускают не более 20-30 машин в день, а иногда вообще не выпускают никого.

"Рашисти постоянно меняют правила выезда. То надо оформить пропуск, то появиться в реестре, то заплатить 300 долларов. Они даже ходят очередями и предлагают сдавать местных партизан в обмен на выезд", - рассказал мэр.

Федоров также отметил, что среди коллаборантов началась паника, особенно после новости о взрыве на Крымском мосту.

Сообщается также о случаях, когда людей хватают на улицах и заставляют идти воевать против Украины. По словам городского головы, рашисты останавливают машины, и если у мужчин найдут российский паспорт, его без разговоров отправляют в военкомат.

Попытка аннексии территорий Украины - что известно

23-27 сентября российские захватчики провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской – о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской – о присоединении к РФ. 30 сентября Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины.

3 октября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о начале принудительной мобилизации местного населения на территории оккупированного Мелитопольского района Запорожской области.

Как сообщал УНИАН, 10 октября Федоров заявлял о громких взрывах в Мелитополе, которые были слышны в центре и восточных районах города.

11 октября сообщалось о взрывы на военной базе русских захватчиков в Мелитополе.

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