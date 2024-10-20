Комбриг 95-ки о 'Курске': Это уже вошло в историю, Сырский умеет выбрать направление

Командир готовил к операции, когда его бригада держала оборону на Торецком направлении.

Курская операция уже вошла в историю российско-украинской войны. 95-я десантно-штурмовая бригада - одна из частей, которые участвуют в операции на территории России. Герой Украины Олег Апостол "Формоза", который является командиром этой бригады, узнал о начале операции накануне.

Как рассказал Апостол в интервью "Новинарне", его готовили к этой операции, но ВСУ "немножко сбились с графика". До операции бригада выполняла боевые задачи на Торецком направлении.

"Да. Мы там много перемололи противника, даже очень много, включая их ветеранов. И, кстати, с теми, кого мы не добили во время обороны Торецка, сейчас столкнулись с ними уже здесь (в Курской области - УНИАН): слышали это от пленных, слушали перехваты. Разведка так же подтверждает", - отметил Апостол.

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Как отметил комбриг 95-ки, приказ о наступлении на Курскую область он воспринял радостно:

"Это круто. Такая же операция была уже на Харьковщине (в 2022 году - УНИАН). Уже было доверие к главкому (Александру Сырскому - УНИАН) - он тогда правильно выбрал направление. Следовательно, это уже не впервые им была спланирована такая наступательная операция. Я доверял ему. Вот выбрать направление контрнаступления - это у него получается, этого не отберешь. Потому что посмотрите на эту операцию. Много было трудных вопросов: какой будет связь, стримы, а будет ли подавлен GPS противника, а может, они нам задавят нашу спутниковую связь... Это больше всего нас пугало".

Апостол добавил, что прорывать границу и действовать на территории противника украинская армия умеет профессионально. Во время планирования, с каждой встречей и взаимодействием в высшем штабе, все эти вопросы оставались позади. Высшее командование находило понимание, как все должно быть.

Кроме того, комбриг ответил, как военные решали вопрос со "Старлинком", который не работает в РФ. "Уже работает. Наше высшее командование придумало другие средства", - добавил офицер, улыбаясь.

По его словам, главная тяжесть легла на те подразделения, которые прорывали линию границы. "Полесские десантники" вступили в бой через пять дней после начала операции. Бригада заняла Погребки, Хитровку, Камышевку - и до сих пор их держит.

"Ко мне не было от подчиненных вопросов "почему мы здесь?". Потому что это же круто - отъ***шить пи***ров на их территории. Это войдет в историю, верите? Оно уже вошло в историю! Вот раньше все пугались "пересечь красную линию" в этой войне. Но что такое эта "красная линия"? На твое государство напала не ДРГ, а зашли целые бригады вражеской армии и заняли кусок твоей территории и населенные пункты. Это не "красная линия"? Поэтому надо понимать, что стоит действовать максимально жестко и быстро, иначе все будет не в нашу пользу. Для моих людей это новый опыт, личному составу понравилось. Это штурмовые действия - мы почувствовали, для чего мы, ДШВ, предназначены", - добавил комбриг.

Бои в Курской области - последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 октября, главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский сообщил, что в Курской области России украинские Силы обороны и в дальнейшем держат ситуацию под своим контролем.

Ранее Сирский заявил, что Россия перебросила около 50 тысяч военных в Курскую область, ослабив свои позиции на фронте в Украине.

Украинские десантники в Курской области уничтожили подразделение российских военных из 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ.

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