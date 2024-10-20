Бойцы взяли штурмом враждебную позицию в одной из посадок.

Украинские десантники в Курской области уничтожили подразделение российских военных из 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Отмечается, что бойцы разведывательного подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады взяли штурмом враждебную позицию морпехов в одной из посадок на Курщине.

Сообщается, что россияне были убеждены в своей безопасности, однако штурм полесских десантников был настолько стремителен, что некоторые из них даже не успели экипироваться и обуться.

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По данным десантников, во время указанной атаки украинским бойцам удалось уничтожить в общей сложности 14 российских морпехов.

Курская операция ВСУ - заявление Сырского

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в Курской области России украинские Силы обороны и в дальнейшем держат под контролем фронт, "несмотря на все попытки противника перехватить инициативу".

Генерал сообщил, что принял "ряд решений, направленных на предупреждение действий врага и нанесение ему максимальных потерь".

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