Обстановка на Курщине очень тяжелая, сплошной линии фронта в регионе нет.

В Курской области Российской Федерации ситуация меняется каждый час, маленькие участки территории постоянно переходят "из рук в руки". Об этом военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов сказал в эфире телеканала "Киев24".

"На самом деле, очень тяжелая обстановка. Бои продолжаются постоянно", - сказал Сазонов.

В частности, на Курщине Силам обороны Украины очень непросто, потому что там нет сплошной линии фронта.

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"Здесь постоянно меняется ситуация каждый час даже. И если следить за ситуацией не в целом, а в деталях, то надо каждый час перерисовывать карту. Какие-то подразделения прорываются, какие-то подразделения отбиваются. То есть, постоянно каждый день... небольшие территории, небольшие участки постоянно переходят из рук в руки", - подчеркнул Сазонов.

По его словам, Силы обороны пытаются держать инициативу и удивлять врага - заходить с разных сторон, растягивать его силы. В то же время, россияне стянули на Курщину очень много личного состава, речь может идти о 50 тысячах солдат.

Также он привел пример, что вчера одну из российских бригад удалось "очень громко" накрыть огнем из высокомобильных артиллерийских ракетных комплексов "Хаймарс". Россияне на бронетехнике пытались штурмовать украинские позиции.

Бои в Курской области - последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 октября, главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сирский сообщил, что в Курской области России украинские Силы обороны и в дальнейшем держат ситуацию под своим контролем.

Ранее Сирский заявил, что Россия перебросила около 50 тысяч военных в Курскую область, ослабив свои позиции на фронте в Украине.

Украинские десантники в Курской области уничтожили подразделение российских военных из 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ.

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