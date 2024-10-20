По словам генерала, были приняты решения с целью упреждения действий врага и нанесения оккупантам максимальных потерь.

В Курской области России украинские Силы обороны и в дальнейшем держат под своим контролем фронт. Об этом главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский сообщил в социальной сети Facebook.

По его словам, он работал в воинских частях и подразделениях, действующих в Сумской области и в Курской области РФ, где "украинские воины храбро и эффективно выполняют боевые задачи":

"Несмотря на все попытки противника перехватить инициативу, ситуация остается под нашим контролем".

Он добавил, что провел работу непосредственно на командных пунктах бригад и заслушал командиров бригад и их предложения относительно дальнейших действий, и оказал помощь в решении проблемных вопросов.

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"Учитывая оценку обстановки, принял ряд решений, направленных на предупреждение действий врага и нанесение ему максимальных потерь", - отметил Сырский.

Также Сырский акцентировал, что несмотря на преимущество оккупантов в живой силе и технике, мастерство и профессионализм украинского войска не дают российскому агрессору достичь цели.

Курская операция ВСУ - актуальное

Как сообщал УНИАН, 14 октября аналитик издания BILD Юлиан Репке утверждал, что Силы обороны могут покинуть Курскую область РФ в ближайшие недели.

Накануне военный эксперт Олег Жданов рассказал, что в Курской области России обстановка остается очень тяжелой, была угроза окружения украинских войск:

"Было несколько серьезных моментов, когда была угроза окружения наших войск, но вроде бы как мы решили эту проблему, и наши войска вышли из районов, которые им угрожают, из-под угрозы возможного окружения".

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