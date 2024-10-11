По словам главкома, это ослабило российские угупування на фронте в Украине, где велись наступательные действия врага.

Россия перебросила около 50 тысяч военных в Курскую область, ослабив свои позиции на фронте в Украине. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский в документальном фильме, который транслировался во время телемарафона 10 октября, передает "Суспільне".

Как отметил главком, российское командование перебросило эти силы с других фронтов, где велись наступательные действия врага.

"Мы знаем, что на Курское направление было переброшено около 50 тысяч военных с других направлений", - заявил Сырский.

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Генерал также отметил, что из-за переброски российских сил в Курскую область произошло ослабление вражеских группировок на других направлениях, в частности в Запорожской, Херсонской областях и на Краматорском участке фронта.

"Это, конечно, облегчило нам условия для ведения оборонительной операции", - подытожил главком.

Курская операция ВСУ - новости

Как ранее писал Bloomberg, Украина сможет удерживать захваченные территории в Курской области России в течение нескольких месяцев или даже дольше. Российские войска проводят лишь ограниченные контратаки, сосредотачиваясь преимущественно на операциях на востоке Украины.

В то же время 10 сентября аналитики DeepState сообщили, что российские оккупационные войска продавили левый фланг Курской группировки ВСУ.

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