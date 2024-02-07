Местные оккупационные власти не обсуждают инциденты и быстро зачищают все сообщения в чатах.

Большинство украинских граждан во временно оккупированном Крыму положительно воспринимают "бавовну" на военных объектах. В то же время российские граждане переживают и сыплют проклятиями в сторону оккупационной администрации полуострова.

Как рассказала в эфире телемарафона представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, во временно оккупированном Крыму "бавовна" происходит достаточно системно, начиная с 2022 года. Воспринимают ее там по-разному.

"Если говорить о наших украинских гражданах, то большая часть воспринимает достаточно позитивно. А что касается российских граждан, то разумеется, они переживают. Нельзя сказать, что активно выезжают, но переживания у них есть, что прослеживается в различных местных чатах. Особенно это видно после прилетов, когда идут такие проклятия в сторону оккупационной администрации. Хотя, все достаточно быстро зачищается. То есть появилось сообщение – его даже невозможно зафиксировать, какой-то скриншот успеть сделать", – акцентировала Ташева.

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Она добавила, что оккупационная администрация полуострова пытается не очень коммуницировать вопрос инцидентов на военных объектах. Это обусловлено тем, что там не знают, каким образом это оправдывать.

"Тот самый катер "Ивановец", который пошел ко дну, и другое достаточное количество Черноморского флота РФ – то они это даже не комментировали. Мы отслеживали, будут ли они обсуждать эту ситуацию каким-либо образом, но этого не произошло. Федеральные власти так называемые коммуницировали, но не делали этого фактически оккупационная администрация. Это значит, что им нечего объяснить местному населению. Как вдруг оказывается, что Украина может осуществлять такие действия, имеет такие технологические разработки, в первую очередь морские дроны, которые поражают военные объекты на территории полуострова", – подчеркнула представительница президента Украины в АР Крым.

Ташева отметила, что сейчас информационное поле в Крыму находится под еще большим контролем российских оккупантов, чем это было раньше. Также усилены меры контроля на улицах в разных городах временно оккупированного полуострова.

"Фактически людей останавливают на улице, просят документы для проверки, просматриваются их гаджеты, есть ли там есть VPN. Если он установлен или есть программа Signal, то это означает, что человек может что-то скрывать. Проверяют в документах место регистрации. Таких проверок у них сейчас очень много. Они понимают, что украинские Силы специальных операций, украинские разведывательные службы делают ставку на местные кадры. И много информации получают не только со спутниковых снимков, а в том числе от людей, которые живут на территории оккупированного Крыма", – добавила она.

Ситуация в Крыму и в районе полуострова

1 февраля в результате успешной спецоперации ГУР на рейде у озера Донузлав вблизи временно оккупированного Крыма украинскими морскими дронами был уничтожен российский ракетный катер "Ивановец". На судне российских оккупантов на момент удара находилось 40 моряков.

В ВМС ВСУ отмечали, что Россия вынуждена принимать новую тактику действий в Черном море после нанесенных Украиной огневых поражений по корабельно-катерному составу ЧФ РФ. Фактически действия россиян частично парализованы за счет того, что наносится огневое поражение по пунктам базирования в Крыму, непосредственно по объектам на полуострове.

Кроме того, командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексея Неижпапа спрогнозировал, что незаконно построенный российскими оккупантами Крымский мост "не выстоит до конца 2024 года".

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