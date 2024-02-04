Он выразил убеждение, что российский империализм надо остановить, одержать победу и заблокировать на будущее.

Президент Польши Анджей Дуда выразил поддержку идее победе Украины над Россией. Он убежден, что полномасштабная война против Украины "не может закончиться победой России".

Дуда отметил, что его позиция относительно российской агрессии была "понятной с первого дня". "РФ нарушает международное право, является агрессором и оккупантом. Нападение на Украину и оккупация международно признанных территорий, включая Крым, является преступлением", – написал польский президент в соцсети X.

"Российский империализм надо остановить, победить и заблокировать на будущее. Украина должна одержать победу, потому что эту войну должен выиграть свободный мир. Мы все стоим бок о бок за свободную, суверенную и независимую Украину против агрессии и жестокого империализма", – констатировал Дуда.

При этом ранее польский президент выразил мнение, что не знает, сможет ли Украина восстановить контроль над аннексированным Крымом. На это высказывание отреагировал посол Украины в Польше Василий Зварыч. Он подчеркнул, что"Крым – это Украина: так есть и так будет". После этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что его страна "признает независимость Украины в ее международно установленных границах".

Помощь Польше Украине

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский собрался с визитом в США на трудный разговор - убеждать "неубежденных" относительно помощи Украине. Об этом чиновник объявил в X. Оказывается, относительно помощи Украины надо лично говорить с американцами, написал Сикорский.

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