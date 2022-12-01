Украинская военная авиация зимой будет выполнять боевые задачи при любой погоде, но не критической.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины зимой будут выполнять задачи в любую погоду, если она не будет критичной. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона.

"Воздушные силы будут выполнять задачи в любую погоду, но не критичную. В небе и так холодно всегда, даже летом. На авиацию влияют ветер и облачность, но и работа на земле - если аэродром не будет готов к приему самолетов, то это тоже будет иметь свои трудности, а в целом авиация будет работать зимой", - сказал он.

Самолеты для Украины: что известно

На сегодня основой системы противовоздушной обороны Украины остаются советские зенитно-ракетные комплексы. В ВСУ заявили, что Силы обороны смогут очень быстро освободит оккупированные территории, если получат американские истребители F-15 и F-16, которые имеют страны НАТО.

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По словам спикера командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, диалог относительно поставок самолетов между Украиной и западными партнерами на дипломатическом и военном уровне не прекращается, поскольку это очень важный вопрос.

Позже советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что западные союзники до сих пор боятся давать нам авиацию. Он уверен, что за 9 месяцев наши пилоты давно бы освоили и F-16, и F-18, и любой другой западный истребитель.

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