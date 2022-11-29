Антон Геращенко уверен, что для передачи самолетов нужно политическое решение.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, дадут ли союзники Украине самолеты для обороны.

"К сожалению, нам не дают самое эффективное средство против крылатых ракет. Это авиация. Суть крылатой ракеты – лететь на небольшой высоте, и не всегда наши радары ее замечают. В то же время радары самолетов видят крылатые ракеты, как на ладони. По тактике использования авиации, перехватчик на истребителе заходит сзади крылатой ракеты, стреляет и с вероятностью 100% ее сбивает. У нас есть масса таких примеров. Но, к сожалению, у нас очень мало самолетов. А наши западные союзники до сих пор боятся нам давать авиацию", - сказал он в интервью УНИАН.

Он уверен, что за 9 месяцев наши пилоты давно бы освоили и F-16, и F-18, и любой другой западный истребитель.

"Нужно политическое решение. Оно обязательно будет. Помните, нам сначала отказывались давать знаменитые HIMARS, а теперь в Украине им сделана такая реклама, что очередь за ними стоит на 10 лет вперед. Нам не хотели давать мощные системы ПВО типа NASAMS и IRIS-T. Наконец-то, и их дали. Я думаю, что недалек тот день, когда нам дадут новые танки и новые самолеты", - заявил Геращенко.

Самолеты для Украины: что известно

В июле руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в американском проекте оборонного бюджета на 2023 год предусмотрено 100 млн долл. на обучение украинских пилотов управлению истребителями F-15 и F-16. Однако решение о передаче этих самолетов Украине США не принимали.

В ВСУ заявляли, что они смогут очень быстро освободить оккупированные территории Украины, если получат американские истребители F-15 и F-16, которые имеют страны НАТО.

Отставной адмирал ВМС США, бывший главнокомандующий союзными войсками НАТО Джеймс Ставридис сообщил, что лидеры в столицах стран НАТО пересматривают идею, от которой отказались в первые дни полномасштабной войны – предоставить Украине истребители.