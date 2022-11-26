На сегодняшний день основой системы противовоздушной обороны Украины остаются советские зенитно-ракетные комплексы.

Силы обороны смогут очень быстро освободит оккупированные территории Украины, если получат американские истребители F-15 и F-16, которые имеют страны НАТО.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона в очередной раз подчеркнул: Украине нужны самолеты.

"Безусловно, нам необходимы самолеты. Без технологических самолетов, которые сегодня есть в странах НАТО, особенно широкого спектра вооружения, которые имеют такие самолеты как F-15, F-16, будет очень трудно. Ожидаемо, их хотелось бы иметь на вооружении в Воздушных силах. Этот спектр вооружения позволит очень быстро реализовать все наши мечты, а именно - освобождение наших оккупированных территорий", - сказал Игнат.

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По его словам, диалог о поставках самолетов между Украиной и западными партнерами на дипломатическом и военном уровне не прекращается, поскольку это очень важный вопрос.

Кроме того, Игнат отметил, что Украина необходимо очень много комплексов ПВО. Эти комплексы помогут обновить систему противовоздушной обороны. По его словам, на сегодняшний день основой украинской системы ПВО остаются советские ЗРК "Бук-М1" и С-300.

"NASAMS и IRIS-T, которые очень эффективно работают на линии огня, то есть прикрывают воздушное пространство есть, к сожалению, в ограниченном количестве - лишь одна установка IRIS-T, две батареи NASAMS на сегодняшний день", - сообщил Игнат.

Война в Украине: получат ли ВСУ самолеты НАТО

Как сообщал УНИАН, в июле руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в американском проекте оборонного бюджета на 2023 год предусмотрено 100 млн долл. на обучение украинских пилотов управлению истребителями F-15 и F-16.

Однако решение о передаче этих самолетов Украине США не принимали.

Первая немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T прибыла в Украину в середине октября. Позже стало известно, что Германия предоставит Украине еще три ЗРК IRIS-T.

1 ноября США объявили о намерении передать Украине 8 систем NASAMS, и что две из них прибудут в Украину уже в ближайшее время.

7 ноября в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS.

16 ноября министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что в общей сложности 7 стран обязались предоставить Украине системы ПВО.

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