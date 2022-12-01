Авиационная активность врага на сегодня увеличилась по сравнению с ситуацией, которая была в минувшие выходные.

Вероятность ракетных ударов со стороны россиян по Украине остается, но Воздушные силы Вооруженных сил Украины готовы их отбивать. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона.

"Уже прошло восемь дней, с тех пор как был нанесен ракетный удар 23 ноября. Поэтому сохраняем спокойствие. Понятно, что вероятность есть, она будет, враг не отказался от таких намерений. Но понятно, что Воздушные силы, Вооруженные силы будут делать все для того, чтобы уменьшить последствия этих обстрелов, а именно - отражать воздушную агрессию врага", - сказал он.

По его словам, авиационная активность врага на сегодня увеличилась по сравнению с ситуацией, которая была в минувшие выходные.

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Также он добавил, что украинские летчики ежедневно уничтожают противовоздушную оборону противника и поддерживают боевые действия наземных войск на фронтах.

Ракетный удар по Украине 23 ноября и его последствия

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Россия осуществила массированную атаку по Украине. Вражеские ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях.

Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии, также они на длительное время остались без тепло - и водоснабжения.

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