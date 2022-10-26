Со стороны России возможны различные провокации, отметил представитель пресс-службы ГУР Минобороны.

Российские захватчики по состоянию на сегодня не заминировали Каховскую гидроэлектростанцию и дамбы настолько, чтобы объекты можно было взорвать.

РФ пренебрегает международным правом и гуманитарными принципами, поэтому с ее стороны возможны различные провокации, рассказал представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Насчет Каховской ГЭС, сегодня... не проведены необходимые работы, не заминирована ГЭС и дамба настолько, чтобы можно было сделать подрыв", - сказал он.

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Новости Херсонской области и угроза подрыва Каховской ГЭС - самое важное

Украинская армия пошла в контрнаступление на разных направлениях в конце августа. В Херсонской области по состоянию на 21 октября деоккупировали 88 населенных пунктов.

В октябре российский генерал Сергей Суровикин, которого назначили командовать войной РФ против Украины, утверждал, что украинская сторона якобы готовится бить по гражданским объектам в этом регионе.

Также он говорил, что будут "сложные решения" военного руководства России по Херсонской области. С оккупированной территории оккупанты начали массово эвакуировать людей и забирать разное имущество. Прихвостни РФ везли вещи в оккупированный Крым.

В американском Институте изучения войны считают, что российская армия готовится к сдаче Киеву значительных территорий Херсонской области.

Президент Владимир Зеленской предупреждал, что противник заминировал агрегаты Каховской ГЭС и дамбу. По словам секретаря Совета безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, захватчики могут уничтожить агрегаты гидроэлектростанции.

Гидрогеолог, председатель совета Национального экологического центра Руслан Гаврилюк говорил, что в случае подрыва Каховской ГЭС, в первую очередь, пострадают прибрежные территории левого берега Днепра.

Справка УНИАН. Каховская ГЭС находится под оккупированным городом Новая Каховка Херсонской области. Расстояние от города до ГЭС составляет 5 км

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