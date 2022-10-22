В случае подрыва гидроэлектростанции ситуация может быть критической для экосистемы, отметил эксперт.

Если оккупанты решатся взорвать Каховскую гидроэлектростанцию, то, в первую очередь, пострадают прибрежные территории левого берега Днепра.

Насчет затопления Херсона или других населенных пунктов - ситуация может быть не столь критическая, рассказал гидрогеолог, глава совета Национального экологического центра Руслан Гаврилюк в сюжете ТСН.

По его словам, критической ситуация может быть, в первую очередь, для экосистемы.

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"...мы должны понимать, что на дамбе Каховского водохранилища существует плотина протяженностью 400 метров, плюс есть гидроагрегаты Каховской ГЭС, протяженностью 150 метров на дамбе. И если все это взорвать, может образоваться воронка протяженностью 550 метров, и вода, которая имеет перепад высот в Каховском водохранилище и в Днепре 16 метров может хлынуть в нижнее течение реки Днепр. И действительно, в первую очередь, пострадают прибрежные территории левого берега Днепра, нижнего течения", - сказал эксперт.

Угроза подрыва Каховской ГЭС - важные новости

Украинская армия в конце августа начала контрступательные действия на разных направлениях. На Херсонском направлении по состоянию на 9 октября было освобождено более 1 170 квадратных километров.

Российский генерал, назначенный командовать войной России против Украины, - Сергей Суровикин, 18 октября заявил, что украинская сторона якобы хочет атаковать плотину Каховской ГЭС.

По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), РФ способна атаковать Каховскую ГЭС, обвинить в этом защитников Украины и использовать спровоцированную наводнение для прикрытия отступления своих сил из Херсонской области.

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что враги могут уничтожить агрегаты Каховской гидроэлектростанции, которые вырабатывают электроэнергию для нашей страны.

Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что захватчики заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС.

Справка УНИАН. Каховская ГЭС находится возле временно оккупированного россиянами города Новая Каховка Херсонской области. Расстояние от Новой Каховки до ГЭС - 5 км.

Эта гидроэлектростанция - шестая (последняя) ступень в каскаде Днепровских ГЭС. Каховскую ГЭС создали, чтобы обеспечить засушливые южные регионы Украины водой и электричеством.

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