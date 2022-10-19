Глава Николаевской ОВА Виталий Ким говорит, что россияне готовятся обстреливать временно оккупированный ими же Херсон.

В предверии битвы за Херсон гауляйтер области Владимир Сальдо записал обращение, в котором сообщил, что оккупанты планируют провезти переместить на левый берег Днепра и в Россию примерно 50-60 тысяч человек.

Видеообращение предатель опубликовал в своем Телеграмм-канале.

"Мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Мы подсчитывали – примерно 50-60 тысяч людей планируется переместить на левый берег Днепра", - заявил он. Видео дня

Вчера, 18 октября, командующий группировкой российских войск в Украине Суровикин заявил, что "есть вероятность принятия тяжелых решений" по Херсону. Что это значит, пока неизвестно.

В свою очередь, глава Николаевской ОВА Виталий Ким говорит, что россияне готовятся обстреливать временно оккупированный ими же Херсон.

"Рассылают сообщения "эвакуируйтесь, будут ВСУ обстреливать Херсон". Зная русскую тактику, и что они копают укрепления в районе Чаплынки под ствольную артиллерию в аккурат чтобы бить по Херсону, у меня ощущение, что русские готовятся бить по Херсону", сказал он в своем Телеграмм-канале.

Херсонское направление: какая ситуация на юге

На Херсонщине ВСУ уничтожают склады боеприпасов оккупантов. В ОК "ЮГ" рассказали, что сейчас продолжаются активные действия по закреплению позиций ВСУ на освобожденных территориях. Проводятся стабилизационные мероприятия в деоккупированных населенных пунктах.

Полковник Свитан также уже сказал, когда ждать хороших новостей с Херсонщины.

Эксперт Олег Соскин также отметил, что "зеленых коридоров" для оккупантов не будет. А потому рашисты смогут покинуть Херсон только если сдадутся в плен или погибнут.

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