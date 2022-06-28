Оккупанты в Херсонской области находятся в неудобном положении, рассказал Ягун.

Украинские защитники постепенно продвигаются вперед на херсонском направлении, пытаясь удержать освобожденные населенные пункты. Оккупанты в Херсонской области имеют шаткие позиции, поскольку прижаты к правому берегу Днепра.

Об этом заявил генерал-майор запаса СБУ, директор Агентства по реформированию сектора безопасности Виктор Ягун, передает "Апостроф".

"Наши пытаются удержать те позиции, которые у нас есть. Понемногу продвигаются на некоторых участках и пытаются удержать те позиции, которые уже были освобождены. Я надеюсь, что эта подготовка к возможным широкомасштабным действиям на юге приведет к освобождению Херсона. Дело в том, что сама позиция оккупанта на херсонской земле именно на правом берегу Днепра очень шаткая. Они это понимают и всеми силами пытаются удержать ситуацию", - объяснил Ягун.

Эксперт поясняет, что россияне не планировали останавливаться на Херсоне. Теперь же их неуверенная позиция играет на руку украинской армии.

"У них была такая идея, что они пройдут Николаев и выйдут в Одессу. А остановившись на Херсоне, фактически прижаты к правому берегу Днепра, они в очень неудобном положении. И именно это наши войска активно используют. Я надеюсь, что это приведет к полному освобождению если не всей Херсонщины, то по крайней мере обезопасит Криворожское направление и освободит областной центр от оккупанта", - подчеркнул генерал.

Ранее нардеп-"киборг" Роман Костенко объяснил, что происходит в Херсонской области. По его словам, действия Вооруженных сил Украины под Херсоном нельзя назвать контрнаступлением. Украинские бойцы все еще не получили необходимое количество вооружения.

При этом в Силах обороны юга Украины призвали не комментировать контрнаступление на Херсонщине впереди военного командования.