На улицах оккупированного города появляются новые листовки.

Украинские патриоты в Херсоне продолжают показывать местным оккупантам и коллаборантам свое отношение, на улицах города появляется все больше листовок, адресованных пособникам РФ.

Порцию новых фото публикуют в Телеграм местные паблики.

Как и ранее, листовки посвящены местным предателям Кириллу Стремоусову и Владимиру Сальдо. Им "предлагают на выбор" способ, которым вероятно планируется ликвидация.

"Херсонские партизаны в деле", - говорится в сообщении.

Отметим, недавно в Херсоне подорвали автомобиль одного из самых известных местных коллаборантов, члена "Новой Руси" и партийца запрещенной политсилы "Партии Шария" Дмитрия Савлученко. В результате он погиб.

Ранее стало известно о подрыве нардепа-предателя от "Слуги народа" Алексея Ковалева в Херсонской области.

22 июня на мине направленного действия подорвался транспорт назначенного российскими войсками "главы военно-гражданской администрации" Чернобаевки Юрия Турулева.

Как отмечали накануне эксперты из Института изучения войны, украинские партизаны не дают российским оккупантам закрепиться на захваченных территориях.