В командовании напомнили, что операция продолжается на открытой степной местности, которая очень сложна для ведения открытых боев.

Украинские военные просят не комментировать контрнаступление на Херсонщине впереди военного командования.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга. Она подчеркнула, что преждевременные сообщения об успехах существенно навредили тому, как происходило продвижение ВСУ.

"Поэтому именно эти слишком радостные и преждевременные сообщения очень неуместны в такое время, когда идет военная операция", - подчеркнула Гуменюк.

Она добавила, что для существенных достижений ВСУ имеют очень далеко отогнать врага, чтобы он не накрывал украинские позиции, тогда как операция продолжается на открытой степной местности, которая очень сложна для ведения открытых боев.

"Поэтому еще раз обращаюсь ко всем власть имущим, к всех публичных личностей: не спешите впереди военного командования, дайте военным делать свою работу", - призвала она.

Напомним, в Раде объяснили, что происходит в Херсонской области. Отмечается, что действия Вооруженных сил Украины под Херсоном нельзя назвать контрнаступлением. Украинские бойцы все еще не получили необходимое количество вооружения.

Вас также могут заинтересовать новости: