Александр Завитневич отметил, что ВСУ еще недостаточно вооружения.

Действия Вооруженных сил Украины под Херсоном нельзя назвать контрнаступлением. Украинские бойцы все еще не получили необходимо количество вооружения.

Об этом рассказал глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич в интервью РБК-Украина.

"Я бы не говорил, что это контрнаступление, потому что количество вооружения, которое нам поступило, не дает нам возможность говорить, что мы действительно готовы. В военном понимании контрнаступление - это отвоевывание больших территорий, чем там 5-8 километров", - отметил Завитневич.

По его словам, успехи украинских бойцов в Херсонской области являются тактическими. В то же время главная задача ВСУ - освобождение всех территорий.

"Впечатляет та скорость (продвижения на юге, - УНИАН), но она также объясняется. Есть несколько обходных выходов с Крымского полуострова, кроме тех путей, о которых все говорят. Но, конечно, есть вопросы, и сейчас уже есть уголовные дела. Там есть тайна следствия, этот вопрос никто не затаптывает", - подытожил политик.

Как ранее сообщал УНИАН, генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко прогнозирует успешное контрнаступление ВСУ и освобождение захваченных территорий до конца лета при условии предоставления Украине всего необходимого вооружения.

Позже начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что первые "видимые результаты" контрнаступления ВСУ на оккупированные территории Херсонской области будут уже в августе.

Вас также могут заинтересовать новости: