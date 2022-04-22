Оккупанты открыли огонь по автобусу, который двигался из Попасной.

Российские военные в Луганской области обстреляли эвакуационный школьный автобус с людьми жителями. Несмотря на обстрелы удалось вывезти 25 человек, среди них раненый подросток, младенец и женщина с инвалидностью.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Один из наших автобусов не доехал до Рубежного – начались обстрелы. По школьному автобусу, следовавшему с людьми из Попасной, россияне открыли огонь. К счастью, удалось вывезти 25 человек. Из них одна женщина с инвалидностью, раненый парень и грудной младенец", - говорится в сообщении.

По словам Гайдая, за рулем автобуса находился учитель местной школы.

При этом он указал, что из Луганской области удалось вывезти 70 человек, из них 45 человек выехали из Лисичанска. Они направляются в Днепр.

Как ранее сообщал УНИАН, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что 22 апреля из-за опасности на маршрутах гуманитарных коридоров не будет.

Кроме того, враг нагло врет, когда говорит, что открыт гуманитарный коридор на "Азовсталь". Российские оккупанты специально не выпускают гражданских, которые находятся на территории завода. Таким способом враг создает дополнительное давление на защитников города с целью вынудить их сдаться.

Вас также могут заинтересовать новости: