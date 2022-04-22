Гайдай отметил, что информация о взятии этих городов оккупантами является фейком.

В Луганской области российским оккупантам не удалось прорваться ни в Рубежном, ни в Попасной.

Об этом в соцсети сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В Рубежном не прорвались... как и в Попасной)) не верьте сепарским писакам", - отметил он.

Взятие Рубежного Сергей Гайдай отрицал ранее, напомнив, что об "освобождении" этого населенного пункта российские пропагандисты сообщали трижды.

"Впервые этот населенный пункт перешел под контроль захватчиков 1 марта. Затем 18 марта российская пропаганда вновь отчиталась об "освобождении" Рубежного и даже его "зачистке" от ВСУ. Однако 20 марта мы эту информацию опровергли", - отметил он.

Ранее Гайдай сообщал, что захватчики контролируют около половины города Попасная, из которого депортируют людей в оккупированный Первомайск. Глава Луганской области отметил, что с начала российского вторжения в Попасной погибли более 100 человек. В городе до сих пор остается более 2,5 тыс. жителей.

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